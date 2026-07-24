بيرلو على أعتاب قيادة منتخب إيطاليا حتى مونديال 2030

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب أندريا بيرلو من تولي مهمة تدريب منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب السابق جينارو جاتوزو الذي رحل عن قيادة الفريق بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق مع بيرلو لتولي تدريب المنتخب الوطني بعقد يمتد لمدة أربع سنوات، حتى بطولة كأس العالم 2030 التي تستضيفها المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وأشار التقرير إلى أن الإعلان الرسمي عن تعيين بيرلو مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب إيطاليا من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات النهائية.

ويأتي اقتراب بيرلو من قيادة الأزوري بعد تعثر مفاوضات الاتحاد الإيطالي مع عدد من الأسماء البارزة، من بينها الإسباني بيب جوارديولا الذي أفادت تقارير بأنه رفض تولي المهمة لأسباب شخصية.

ويأمل الاتحاد الإيطالي أن ينجح بيرلو في إعادة المنتخب إلى المسار الصحيح، بعد فترة من النتائج السلبية التي شهدت غياب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.