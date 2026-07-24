أتلتيك بلباو يحدد مطالبه للموافقة على انتقال لابورت إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي أتلتيك بلباو من رحيل مدافعه الإسباني إيميريك لابورت إلى برشلونة، في ظل رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط لابورت بعقد مع أتلتيك بلباو يمتد حتى يونيو 2028، حيث يسعى النادي الباسكي للحفاظ على خدمات مدافعه، إلا أنه حدد المقابل المطلوب للموافقة على رحيله.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أبلغت إدارة بلباو نظيرتها في برشلونة بضرورة دفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد لابورت من أجل إتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح التقرير أن قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع الإسباني تبلغ 30 مليون يورو، وليس 15 مليون يورو كما تردد في بعض التقارير خلال الأيام الماضية.

ويبحث برشلونة عن تدعيم خط دفاعه بصفقة جديدة، ويأتي لابورت ضمن الأسماء التي تدرسها إدارة النادي لتقوية الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.