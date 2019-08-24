 وزير المال: تصنيفات فيتش وستاندرد آند بورز تذكير بحاجة لبنان إلى إصلاحات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير المال: تصنيفات فيتش وستاندرد آند بورز تذكير بحاجة لبنان إلى إصلاحات

وزير المال اللبناني علي حسن خليل في قصر بعبدا يوم 27 مايو ايار 2019. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.
وزير المال اللبناني علي حسن خليل في قصر بعبدا يوم 27 مايو ايار 2019. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.
(رويترز)
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 12:28 ص | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 12:28 ص

قال وزير المال اللبناني لرويترز إن لبنان سيتغلب على أزمته وملتزم بإجراء إصلاحات، وذلك بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد إلى (‭‭CCC‬‬) بينما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها عند (‭‭B-/B‬‬) يوم الجمعة.

وأضاف علي حسن خليل أن تقارير التصنيفات هى ”تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفا بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة“.

وقال ”التصنيف يصف الأمور كما نعرفها ونعمل على معالجتها من خلال الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها“.

وحذر زعماء لبنانيون من أزمة مالية إذا لم يتم إجراء إصلاحات، وتسعى الحكومة لوضع ماليتها العامة في مسار مستدام بعد سنوات من التردي.

 

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