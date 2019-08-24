 التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

نور رشوان
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 2:20 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 2:21 م

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، مساء السبت، عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو السعودية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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