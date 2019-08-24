التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، مساء السبت، عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو السعودية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.