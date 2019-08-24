التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

الأكثر قراءة
بعد منع نزلاء.. السياحة تحسم الجدل حول ارتداء «المايوه الشرعي» في السباحة بالفنادق
صلاح يكشف عن مسلسله ومطربه المفضل.. وثنائي ريال مدريد عشقه في الطفولة
إيقاف برنامج ريهام سعيد عبر قناة الحياة
شيري عادل تؤكد انفصالها عن الداعية معز مسعود بعد زواج لم يدم طويلا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
محمد يوسفحسام البدريحسام حسنمانويل جوزيهمدرب مصري آخرمدرب أوروبيمدرب لاتيني
النتـائـج
تصويت
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، مساء السبت، عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو السعودية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.