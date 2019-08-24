الصين تتخذ إجراءات صارمة لحماية الغابات وتحظر قطع الأشجار

أعلنت الحكومة الصينية ــ بالتزامن مع استمرار حرائق غابات الأمازون المطيرة ــ عن استعدادها لاتخاذ أساليب صارمة لحماية غاباتها وفرض حظر على قطع الأشجار التجارية للغابات الطبيعية، وذلك وفقا لما جاء فى موقع صحيفة «الصين اليوم».

وقال لى شومينج، نائب رئيس إدارة الدولة للغابات والأراضى العشبية، إنه سيتم حظر قطع أشجار الغابات الطبيعية بالصين وممارسة أى نشاط تجارى داخلها؛ لحماية واستعادة الغابات.

وأضاف شومينج ــ خلال مؤتمر صحفى عقده المكتب الإعلامى لمجلس الدولة ــ أن الصين ستضع خطة لحماية الغابات وزراعة عدد كبير من الأشجار بأقطار كبرى، بالإضافة إلى غرس بعض الأنواع النادرة من الأشجار فى المناطق ذات الظروف البيئية الملائمة؛ لضمان إمدادات الخشب فى البلاد، والوصول إلى مساحة إجمالية من الغابات قدرها 200 مليون هيكتار بحلول عام 2035.

وأوضح شومينج أنه وفقا للخطة سيتم بناء آلية لحماية الغابات الطبيعية وترميمها بحلول عام 2020، بالإضافة لتعزيز عمل استعادة الغابات وتشجيع الزراعة على الأراضى المهجورة والتلال الجرداء، وبحلول عام 2050 سيكتمل النظام الإيكولوجى للبيئة؛ مما سيلعب دورا أساسيا فى أهداف التنمية المستدامة للصين.

علاوة على ذلك، أشار شومينج إلى أن إدارة الغابات ستعزز الإشراف على جهود حماية الغابات وترميمها، وإدراجه ضمن تقييم الإنجاز السنوى للحكومة المحلية، بالإضافة لتشجيع السكان المحليين على الإبلاغ عن الأنشطة التى تلحق الضرر بالغابات إلى الإدارة المحلية.

ووفقا لشومينج، فهذه ليست المرة الأولى التى تسعى فيها الحكومة الصينية لحماية الغابات الطبيعية، ففى عام 1998 أطلقت الصين برنامج لحماية الغابات الطبيعية؛ ما ساهم فى زيادة مساحة غاباتها لتصل إلى 197 مليون هيكتار، 64% من هذه المساحة كانت بالغابات الطبيعية، بالإضافة لارتفاع تغطية الغابات التى وصلت نسبتها فى العام الماضى إلى 22.9%، مقارنة بفترة الثمانينيات التى كانت نسبتها 12% فقط.

أما عن الإنفاق، قال شومينج إن الحكومة المركزية خلال العقدين الماضيين أنفقت أكثر من 400 مليار يوان أى ما يعادل 57 مليار دولار؛ لحماية ما يقرب من 129 مليون هيكتار من الغابات، وزراعة 28.5 مليون منها.

• فوائد تغطية وحماية الغابات

أوضح شومينج أن ارتفاع تغطية الغابات المتنامية تفيد البيئة المحلية والبرية، فعلى سبيل المثال انخفض محتوى الرمال على طول نهر اليانجستى بنسبة 90% فى الفترة بين عامى 2000 و2016، كما ارتفع عدد النمور السيبيرية البرية فى شمال شرق الصين من 10 إلى 42 خلال 21 عاما، وتم رصد ليوبارد صينى نادر فى مقاطعة خبى.