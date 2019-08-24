ماكرون يقترح على ترامب خطة للتفاوض مع إيران

وصل قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى بياريتز الفرنسية اليوم السبت، لخوض محادثات على مدى يومين وسط غضب يثار حول مجموعة من القضايا تتنوع من التجارة إلى المناخ.

وجلس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء معا لمدة ساعتين بعد وصول الرئيس الأمريكي إلى بياريتز وقال مسؤول فرنسي إنهم توصلوا بالفعل إلى تفسير لعدة أمور. وأراد الرئيس الفرنسي أن يخفف من خلافاته مع ترامب بشأن المناخ والتجارة وضريبة فرنسية جديدة سيتم فرضها على شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

غير أن فكرة ماكرون الجسورة تمثلت في اقتراحه السماح لإيران بتصدير النفط لفترة محدودة إذا عادت إلى الامتثال للاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، ووافقت على إجراء محادثات رسمية. ولم يرد تعليق على رد فعل ترامب على الفكرة، لكن هذا المقترح ليس من النوع الذي يرجح أن يوافق عليه.