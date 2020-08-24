وزراء صحة الولايات الألمانية يؤيدون إنهاء اختبارات كورونا الإجبارية

أفادت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، بأن وزير الصحة الألماني ينس شبان ووزراء صحة الولايات الألمانية، يؤيدون إنهاء اختبارات كورونا الإجبارية للعائدين من البؤر الخطيرة لكورونا والاختبارات المجانية للعائدين من مناطق أخرى، بعد نهاية الموسم السياحي الصيفي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزراء عبر الهاتف، حيث تطرقت المحادثات إلى زيادة توحيد القواعد الخاصة بكورونا في ألمانيا وذلك فيما يتعلق بالحفلات العائلية والغرامات والكمامات.

وفي أعقاب المشاورات، قال "شبان" إنه كانت هناك درجة كبيرة من الاتفاق على أنه كان من الصواب توسيع نطاق الاختبارات للمسافرين في الصيف.

وأضاف أنه كان هناك في الوقت نفسه اتفاق على تعزيز استخدام القدرات المتاحة للاختبارات في دور الرعاية والمستشفيات بعد انتهاء موجة العودة.

يذكر أنه اعتبارا من نهاية الشهر الماضي، صار بإمكان المسافرين العائدين من المناطق غير الخطيرة بالنسبة لوباء كورونا، إجراء اختبار مجاني للكشف عن فيروس كورونا حال عودتهم إلى ألمانيا، وقد قوبل هذا العرض بشكل جيد.

وصار على المسافرين على سبيل المثال في ولاية بافاريا الانتظار لمدة قاربت ساعتين أول الأسبوع الماضي أمام مراكز الاختبارات على الطرق السريعة.

وجاء في بيان للوزراء اليوم: "تم إنهاء إمكانية إجراء اختبارات مجانية بالنسبة للعائدين من مناطق غير خطيرة بالنسبة لوباء كورونا"، لكن لم يتم ذكر موعد محدد لهذا.

ومن المتوقع ان يتم إقرار هذا الأمر خلال مؤتمر سينعقد عبر الفيديو للمستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات يوم الخميس المقبل، وكانت آخر مشاورات أجرته ميركل مع رؤساء حكومات الولايات حول التصرف المشترك لمواجهة كورونا في يونيو الماضي.

يذكر أنه منذ الثامن من أغسطس الجاري، يتم تطبيق إجراء اختبار إجباري للكشف عن كورونا بالنسبة للعائدين من بؤر كورونا الخطيرة إذا لم يكن معهم شهادة تثبت عدم إصابتهم .