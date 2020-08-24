حماس تندد بالتصعيد الإسرائيلي على غزة وإحكام حصارها

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، بـ"التصعيد الإسرائيلي على غزة وإحكام حصارها"، في وقت شنت فيه إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على القطاع.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان، إن منع إسرائيل دخول الوقود والبضائع ومستلزمات الحياة إلى سكان غزة "جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف برهوم أن ذلك يمثل "عدوانا متواصلا على شعبنا، يتحمل الاحتلال الإسرائيلي كل ما يترتب عليه من نتائج وتداعيات".

وطالب الناطق باسم حماس، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي، وأصحاب القرار في المنطقة، بضرورة الخروج عن صمتهم، والعمل على لجم العدوان الإسرائيلي وإنهاء حصار غزة.

يأتي ذلك فيما شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم هجمات جوية ومدفعية على قطاع غزة شملت أراض زراعية ومواقع رصد تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس، دون وقوع إصابات.

وقال الجيش، في بيان، إنه استهدف مواقع عسكرية وبنية تحتية تابعة لحماس ردا على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية أمس.

وكانت إسرائيل شددت أمس قيود إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر وقف إدخال جميع السلع والبضائع باستثناء السلع والبضائع الغذائية والطبية فقط.

واستأنفت الفصائل الفلسطينية في غزة منذ نحو أسبوعين إطلاق بالونات حارقة باتجاه جنوب إسرائيل والتظاهرات الليلية قرب السياج الفاصل شرق القطاع، بعد أشهر من التوقف عن ذلك، للضغط من أجل إدخال تسهيلات إنسانية لسكان القطاع.

وردت إسرائيل بشن غارات يومية على مواقع لحماس في غزة وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري ومنع الصيد كليا قبالة شاطئ القطاع.