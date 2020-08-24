مستشفى في ألمانيا: ثمة مؤشرات على تعرض نافالني للتسميم

أعلنت متحدثة باسم مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الاثنين، أن أطباء المستشفى يفترضون، بناء على نتائج سريرية، أن المعارض الروسي اليكسي نافالني تعرض للتسميم.



وأوضحت المتحدثة أنه لم يتم التعرف بعد على المادة التي تناولها نافالني، وقالت إن الفحوص الأولية تشير إلى أنها مادة من المجموعة الفعالة لمثبطات الكولين استراز.



وصرحت بأن نافالني يجري علاجه حاليا باستخدام مادة الأتروبين، وأن تأثير المادة السامة تم التثبت منه عدة مرات في معامل مستقلة.



ورأت المتحدثة أن نتيجة التسميم لا تزال غير مؤكدة بعد وأنه من غير المستبعد في اللحظة الراهنة إمكانية حدوث تداعيات لاحقة ولاسيما بالنسبة للجهاز العصبي.



ويرقد المعارض الروسي البارز في غيبوبة منذ يوم الخميس الماضي، وكان يجري علاجه أولا في مستشفى في سيبيريا قبل أن يتم نقله مطلع الأسبوع إلى مستشفى شاريتيه في برلين.