ترامب يتعهد بإعادة اقتصاد بلاده إلى ما كان عليه قبل كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اقتصاد بلاده يمضي بخطى سريعة نحو التعافي، مؤكدا أنه سيعيد الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل وباء كورونا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب، في قاعة المؤتمرات بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولينا، تزامنا مع بدء فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث أعلن مندوبو الحزب رسميا اختيارهم لترامب لفترة رئاسية ثانية ليخوض انتخابات نوفمبر المقبل ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

وأضاف ترامب "مستعدون للقيام بأشياء غير مسبوقة، والسبيل الأمثل لتحقيق الوحدة هو النجاح"، مشيدا بجهود إدارته في التعامل مع جائحة كورونا.

من جانبه، أشاد مايك بنس، نائب الرئيس ترامب والمرشح معه لنفس منصبه الحالي في الانتخابات، بجهود الإدارة الأمريكية الراهنة خلال فترة ولايتها الأولى في السنوات الأربع الماضية بما في ذلك إعادة التفاوض حول الصفقات التجارية المبرمة وخفض الضرائب، داعيا أنصار الحزب الجمهوري لبذل كل جهد ممكن لإعادة انتخاب الرئيس ترامب أربع سنوات أخرى.