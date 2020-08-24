 حزب المستقبل اللبناني: سعد الحريري لا يهتم بأنباء ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة - بوابة الشروق
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حزب المستقبل اللبناني: سعد الحريري لا يهتم بأنباء ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة

المستقيل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
المستقيل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
أسماء نادي
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 10:53 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 10:53 م

قال منسق الإعلام في حزب المستقبل اللبناني، عبدالسلام موسى، إن سعد الحريري، رئيس كتلة تيار المستقبل، هو المرشح الدائم لرئاسة الحكومة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الإثنين، أن «الحريري» لا يهتم بما يتم تداوله حول ترشحه لرئاسة الحكومة، متابعًا: «لا يوجد شيء محسوم حتى الآن حول تشكيل الحكومة الجديدة».

وأوضح أن «الحريري» لن يعود لرئاسة الحكومة، إلا في حال وجود حكومة تستطيع الإنجاز على عكس الحكومات السابقة التي كان مصيرها الفشل.

وتابع أنه يهتم هذا الفترة باستطلاع الأخبار المحلية والعربية، قائلًا: «هو الآن في لحظة ترقب ومراجعة للمعطيات المحيطة به».

وذكر أن لبنان لا يتحمل ضياع الوقت في تشكيل الحكومة الجديدة، مطالبًا الرئيس اللبناني، ميشال عون، بسرعة الانتهاء من المشاورات التي يتم بمقضاها تشكيل الحكومة.

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