مسؤول بالبنتاجون يعلن مغادرة أكثر من 21 ألف شخص أفغانستان خلال 24 ساعة

أعلن المسؤول في هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الأمريكية الميجور جنرال هانك تايلور أن 21 ألفا و600 شخص قد غادروا كابول خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال تايلور - في مؤتمر صحفي مشترك حول مستجدات الوضع في أفغانستان مع المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي اليوم الثلاثاء، إن أفضل نتائج عمليات الإجلاء حدثت على مدار الساعات الـ24 الماضية حيث غادرت 37 طائرة عسكرية أمريكية من كابول وعلى متنها ما يقرب من 12 ألفا و700 شخص، علاوة على ذلك غادرت كابول 57 طائرة تابعة للحلفاء والشركاء وهي تقل 8 آلاف و900 شخص.

وأضاف المسؤول بالبنتاجون أنه بذلك يكون قد غادر أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية 21 ألفا و600 شخص.

وأوضح تايلور أنه حتى الآن تم نقل 63 ألفا و900 شخص جوا من أفغانستان، من بينهم مواطنون أمريكيون وأفراد تابعون لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وشركاء آخرين وأفغان من طالبي تأشيرة الهجرة الخاصة وأفغان من الفئات المعرضة للخطر، مشيرا إلى أن غالبية هذا العدد أو ما يقدر بنحو 58 ألفا و700 شخص قد غادروا منذ 14 من أغسطس الجاري.

وأكد تايلور أنهم تمكنوا من تحقيق معدل مرتفع للإجلاء من كابول بفضل أفراد الجيش الأمريكي وعمل الشركاء المستمر على مدار الساعة في تنفيذ هذه المهمة ذات الأهمية القصوى والتي تشمل تأمين المطار وعمليات الطيران.

ولفت إلى أن وتيرة الرحلات الجوية المغادرة لكابول قد ارتفع، حيث تغادر طائرة واحدة كل نحو 45 دقيقة.

ومن جانبه، شدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي، جون كيربي، على الموعد المحدد للانسحاب الأمريكي من أفغانستان قائلاً إنه لا تغيير في موعد الانسحاب وأنها سوف تتم بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تحقق "تقدماً كل يوم" بشأن إخراج الأمريكيين من أفغانستان.

وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة مستعدة لإجلاء أي أمريكي من أفغانستان، مشيراً إلى أنه تم إجلاء آلاف من الأمريكيين بشكل آمن وسوف يستمر الأمر بوتيرة سريعة.