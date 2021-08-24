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نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور السودان

السودان
السودان
وكالات
نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 5:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 5:23 م
وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني موسى، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين بجمهورية السودان- حسب ما ذكرت وكالة أنباء السودان "سونا".

وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الدكتور صديق تاور، ووزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، ووزير الداخلية الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف، وعدد من المسؤولين وأعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية بالخرطوم.

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