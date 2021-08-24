 شركة الطيران الهندية تنقل 78 راكبا من أفغانستان إلى نيودلهي - بوابة الشروق
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شركة الطيران الهندية تنقل 78 راكبا من أفغانستان إلى نيودلهي

نيودلهى - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 9:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 9:22 ص

أكد المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، أريندام باجتشى، أن شركة الطيران الهندية "إير إنديا" نظمت رحلة لنقل 78 راكبا من أفغانستان إلى نيودلهى عن طريق مدينة دوشانبى الطاجيكية، فى عملية إجلاء آمنة.

وقال باجتشى، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن شركة "إير إنديا" تساعد فى عملية الإعادة الآمنة للعالقين فى أفغانستان، حيث تشارك فى نقلهم من كابول، مشيرا إلى أن هناك 25 من الرعايا الهنود من بين ركاب هذه الرحلة، وأن الركاب أعربوا عن بهجتهم لعملية إعادتهم بسلام من أفغانستان.

وكانت السلطات الهندية قد أجلت أمس الاثنين، 75 من المنتمين للسيخ من أفغانستان، وسط تدهور الوضع هناك بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة التزامها بالإعادة الآمنة لكل الرعايا الهنود من أفغانستان.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأخرى تقوم بعمليات إجلاء لرعاياها من أفغانستان التى مزقتها الحرب.


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