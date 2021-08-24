قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن حوالي 270 ألف شخص في أفغانستان أجبروا على مغادرة منازلهم منذ شهر يناير 2021 ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للنازحين داخلياً في البلاد إلى أكثر من 3.5 مليون.

ورجّحت المفوضية في بيان، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن يسعى المزيد من الأفغان للجوء بـ"أعداد كبيرة" في الدول المجاورة أو خارج المنطقة.

وشدد البيان على التزام الأمم المتحدة بالبقاء وتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها وذلك من أجل دعم جهود استعادة السلام والاستقرار بين الأفغان.

وحثت المنظمة حركة "طالبان" على احترام الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تعهدت بها الدولة إلى جانب توفير الخدمات العامة كالتعليم.