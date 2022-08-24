 عقوبة مالية على الزمالك بعد مباراة الاتحاد في الدوري - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أغسطس 2022 9:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟
النتـائـج تصويت

عقوبة مالية على الزمالك بعد مباراة الاتحاد في الدوري

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 9:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 9:41 م

بنفس مبدأ الإعلان عن عقوبة الأهلي، قررت رابطة الأندية توقيع عقوبة مالية على الزمالك بسبب السباب الجماعي في مباراة الاتحاد السكندري التي اقيمت بالأمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدوري الممتاز.

ورفضت رابطة الأندية الإعلان عن حجم العقوبة المالية وهو ما سارت عليه في إعلان عقوبات مباراة الأهلي والإسماعيلي والتي اقيمت في نفس الجولة.

كما تقرر إيقاف حسام عبد  المجيد لاعب الزمالك مباراة واحدة.

وفي مباراة المقاولون وفاركو تقرر إيقاف محمود عبد  العزيز، لاعب المقاولون مباراتين للتدخل العنيف، كما تم إيقاف كينج سوكاري لاعب فاركو  مباراة واحدة.

وفي لقاء سموحة والجونة تقرر إيقاف عمرو طارق لاعب الجونة مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة مؤكدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك