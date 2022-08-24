تخريج 3 دفعات من كلية التربية النوعية بجامعة طنطا

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احتفلت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم بتخريج ٣ دفعات جديدة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء الحلبي القائم بأعمال عميد الكلية، في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.

قدم الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث خلال كلمته، التهنئة للطلاب لما حققوه من تفوق وتميز طوال سنوات الدراسة متمنيا لهم التوفيق فى أولى خطواتهم فى حياتهم العملية، موضحاً أن الجامعة تعمل على إعداد خريج متميز مؤهل للمنافسة فى سوق العمل.

أوضحت الدكتورة نجلاء الحلبي، أن الاحتفالية شهدت تخريج دفعات عام ١٨-١٩/١٩-٢٠/٢٠-٢١ وقدمت الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين، مؤكدةً أن الكلية تفتح أبوابها دائما للخريجين للاستزادة من العلم والمعرفة والاستفادة من خبرة أساتذتهم.

شهدت الاحتفالية تكريم الطلاب الأوائل والتقاط الصور التذكارية بحضور الدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الطلاب وأولياء الأمور.

وعلى هامش الاحتفالية نظمت الكلية عدد من معارض الأنشطة الطلابية شملت معارض الفنون، والاقتصاد المنزلي، والصحافة والإعلام، والتربية العملي للموسيقى في إطار النشاط الصيفي للكلية.

واختتمت الإحتفالية بحفل موسيقي من إعداد وإشراف الدكتور اكرم نمير و الدكتورة دينا المحلاوي شارك فيها الدكتور هشام حجازي و سلمى اكرم واسلام القمري واحمد هشام والمطرب إسماعيل جاد.