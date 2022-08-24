رئيس شعبة البن عن نقص المخزون: أخشى أن يفقد المستهلك فنجان القهوة اليومي

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، إنه متخوف من أن يفقد المستهلك فنجان القهوة الذي اعتاد احتساءه يوميا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، مساء الثلاثاء، أن هناك نقصا في مخزون البن في الوقت الحالي، موضحا أنه بنهاية العام الماضي حدث صقيع في البرازيل ما أدى إلى تلف أكثر من 25% من المحصول، فضلا عن ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية في الوقت الحالي هو نقص المخزون، لافتا إلى أن الدولة تستورد البن من البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وفيتنام والهند وإثيوبيا وبيرو وجواتيمالا.

ونوه بأن كل الدول اضطرت لرفع أسعار البن، مؤكدا أن المخزون تأثر أيضا بوقف وتأخر سلاسل الإمداد.

وأفاد بأن زراعة البن يتطلب درجات حرارة مرتفعة ورطوبة مرتفعة، وبالتالي لا يمكن زراعته في مصر، ما يؤدي إلى استيراده بنسبة 100%.