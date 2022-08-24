رئيس اتحاد الكرة يجتمع مع مدير إدارة المدربين

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عقد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، بعد تعيينه رسميًا كمدير لإدارة المدربين بالاتحاد.

وناقش علام مع جمال محمد علي خططه خلال المرحلة المقبلة، وجميع التفاصيل المتعلقة بمهام عمله.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق اليوم، الموافقة على إدراج إدارة المدربين على أن يتولاها جمال محمد علي، وإدارة المنتخبات تتشكل من عادل محفوظ وحمادة أنور وإيهاب سيد علي تحت إشراف جمال علام.

كما اتخذ اتحاد الكرة عدد من القرارات، هي: الموافقة على تعيين السيد محمد غرابة مديرا إداريا للمنتخب الأول، والموافقة على إقامة دوري الكرة الشاطئية بدءا من الموسم الجديد، واعتماد تشكيل وهيكلة الفروع

كما وافق الاتحاد على تفعيل لجنة فض المنازعات طبقا للائحة ومخاطبة الروابط لأرسال مرشحيهم».

كما تضمنت القرارات تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وعضوية كلا من حازم أمام عضو المجلس وعامر حسين عضو المجلس وممثلي سيتي كلوب لإعادة وضع شروط وضوابط البطولات للأكاديميات على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى اعتماد مشاركة مجموعة من الأندية الجديدة كمنتسبين لحين عقد جمعية عمومية وبيانها.