تكريم ماجد الكدواني في الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما

شهد حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية تكريم الفنان ماجد الكدواني، لمشواره الفني المتميز، ولتنوع أدوراه.



وسلمه الفنان يحيي الفخراني، درع التكريم، بحضور كل من الفنان كريم عبد العزيز والمخرجة كاملة أبو ذكري اللذين تم تكريمهما أيضا.



وعبر ماجد الكدواني عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، مشيدا بالدور الذي يلعبه نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي.



وقال: "لي عظيم الشرف تكريمي في بيتي وحصولي على تكريم من فنان كبير بحجم الفنان يحيى الفخراني".



واستقبلت مدينة العلمين الجديدة اليوم، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان «60 سنة دراما»، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل «هارب من الأيام».



وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كلا المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.