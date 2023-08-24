الصين: مجموعة بريكس لا تعادي الغرب

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أكدت الصين، الخميس، أن مجموعة "بريكس" ليست معادية للغرب ولا تشارك في مواجهة أي معسكرات.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث باسم وزارة الخارجية، دون تسميته، نقلتها إذاعة الصين الدولية وشبكة تلفزيون الصين "سي جي تي إن".

وقال المتحدث إن "آلية مجموعة بريكس لا تعادي الغرب ولا تشارك في مواجهة مع أي معسكرات".

وأضاف أن الأعضاء الجدد في "بريكس" يتعين أن يكونوا من "الاقتصادات الناشئة، ولديهم نفوذ إقليمي وعالمي كبير".

وتأتي هذه التصريحات عقب موافقة "بريكس"، الخميس، على انضمام 6 أعضاء جدد إليها بينهم مصر والسعودية والإمارات، ليرتفع عدد أعضائها إلى 11.

وفي هذا الشأن، أكد المتحدث الصيني أن توسع "بريكس" يشكل "أهمية تاريخية كبيرة".

وتابع: "تولت الصين رئاسة بريكس وأطلقت عملية التوسع. ومنذ ذلك الحين، تعمل بكين مع أعضاء المجموعة لدفع هذه العملية بثبات".

وكانت أكثر من 20 دولة تقدمت بطلباتها للانضمام إلى "بريكس"، وهو ما اعتبره المسؤول الصيني "دليلا على جاذبية وتأثيرات دول بريكس، فضلا عن حماسة ورغبة الأسواق الناشئة والدول النامية في التعاون".

وعقدت قمة بريكس الـ15 في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا بين 22 و24 أغسطس الجاري، وأعلنت التوافق على دعوة 6 بلدان للانضمام لعضويتها، هي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.