سعر صرف اليوان يتجاوز 13 روبل لأول مرة منذ 17 أغسطس

أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الخميس ارتفاع سعر صرف اليوان مقابل الروبل الروسي ليتجاوز 13 روبل لأول مرة منذ 17 أغسطس الجاري.

ووفقا للبيانات، ارتفع سعر صرف اليوان مقابل الروبل الروسي بنسبة 0.82% ليصل إلى 13.005 روبل اعتبارا من الساعة 9:27 صباحا بتوقيت موسكو، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 9:36 صباحا بتوقيت موسكو، ارتفع اليوان بنسبة 0.71% ليصل إلى 12.99 روبل.

وعلى نفس الصعيد، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 0.44% ليصل إلى 94.67 روبل، في حين ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 0.38% ليصل إلى 102.9 روبل.