رئيس الوزراء الهندي: انضمام مصر ودول أخرى إلى بريكس يقوي المجموعة

توجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالتحية إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على التنظيم الجيد لقمة دول «بريكس»، مؤكدًا أن القمة حققت نتائج إيجابية جدًا، على مدار 3 أيام.

وقال في كلمة ضمن فعاليات قمة دول بريكس، صباح الخميس، إن الدول الأعضاء اتخذت خلال قمتها الـ15 قرارًا مهمًا بتوسيع المجموعة.

وأكد أن «الهند لطالما دعمت وناصرت بشكل تام توسع المجموعة، وآمنت بأن إضافة أعضاء جدد إلى المجموعة؛ يؤدي إلى تقويتها ويعطي زخمًا جديدًا للجهود المشتركة».

وأضاف: «يسهم الأمر في تعزيز إيماننا وإيمان الكثير من الدول حول العالم بالعمل متعدد الأطراف، ولذلك وافقنا على ضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية إلى بريكس».

وهنأ الدول المنضمة حديثًا حكومة وشعبًا، معقبًا: «أنا واثق بأننا مع تلك الدول سنضخ طاقة جديدة في تعاوننا، وكانت للهند علاقات عميقة وطويلة الأمد مع تلك الدول، والأمر سيضيف أبعادًا جديدة للعلاقات الثنائية».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن قرار مجموعة «بريكس» دعوة 6 دول وهي: الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات؛ لتصبح دولًا دائمة العضوية في المجموعة.

وقال خلال كلمة ضمن فعاليات ختام قمة مجموعة بريكس، صباح الخميس، إن عضوية الدول الـ6 تبدأ في الأول من يناير لعام 2024.