مصرع شاب بسوهاج غرقا بنهر النيل لعدم إجادته السباحة

لقي شاب مصرعه غرقا بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بغرق شخص بنهر النيل بناحية جزيرة الخزندارية دائرة مركز طهطا.

بالانتقال، تبين غرق المدعو حسام ا ش ا سن 20 عامل ومقيم دائرة مركز جهينة

وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري.

وبسؤال ذويه، أفاد كل من والده أبو زيد ش ا ز 75 عاما، مزارع، ونجل خاله أحمد ح ا م 15 عاما، طالب، ومقيمان بذات الناحية، بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بنهر النيل جرفه التيار وتوفي غرقا، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.