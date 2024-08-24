أفاد الأمين العام لجمعية المزارعين في أسبانيا (لا اونيو) كارلس بيريس راموس، بأن أسعار زيت الزيتون ارتفعت بنسبة 3%؛ وذلك نتيجة التأثر بموجات الحر والجفاف التي ضربت البلاد.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية، اليوم السبت، أنه من المتوقع انخفاض إنتاج زيت الزيتون في أسبانيا- المورد الرئيسي لزيت الزيتون في العالم – بنسبة 50% خلال العام الجاري 2024؛ بسبب موجات الحر والجفاف التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن تراجع الإنتاج أدى إلى ارتفاع سعر لتر زيت الزيتون وطرح منتجات مقلدة في الأسواق.

من جانبه .. قال المزارعون الأسبان إن أصحاب المحال التجارية الكبرى يستغلون الوضع لزيادة أرباحهم على حساب المستهلكين.

بدورها .. نفت المحال التجارية الكبرى في أسبانيا رفع الأسعار .. حيث قال مدير جمعية المحال التجارية الكبرى (أسوكوفا) بيدرو ريج، إن سعر لتر زيت الزيتون مستقر طوال عام 2024.

كما أكدت منظمات المستهلكين في أسبانيا أن سعر زيت الزيتون ظل مرتفعا على الرغم من الإلغاء الكامل لضريبة القيمة المضافة على الزيتون منذ الأول من يوليو.