فتح: نتنياهو يحاول الاستيلاء على بعض المواقع في غزة وإنشاء بؤر استيطانية

ثمن أمين سر حركة فتح زيد تيم، قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بشأن مطالبة قضاة المحكمة بسرعة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، السبت، إنّ 48% من المستوطنين الإسرائيليين يعتقدون أن أهداف نتنياهو غير واقعية، مستندًا في ذلك إلى تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، مضيفا أن أكثر من نصفهم يرون بأن نتنياهو لم يحقق نجاحًا سياسيًا أو أمنيًا.

وأكد أن نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة لم تحقق أي شيء سوى جر إسرائيل إلى مهلكة حقيقية، فهي لم تحقق أي شيء في ملف إعادة الرهائن ولم تحقق الأمن، ولم تحقق أي مكسب على نهائيا على الإطلاق.

وأوضح أن نتنياهو يحاول الاستيلاء على بعض المواقع في قطاع غزة وتشكيل بؤر استيطانية جديدة، مشددًا أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلوا بأي شكل من أشكال الاحتلال، لا في غزة ولا في الضفة الغربية ولا القدس.

وأشاد بموقف خان، الرافض لجميع الضغوط الدولية التي طالبت بإسقاط مذكرة الاعتقال عن نتنياهو، سواء من الكونغرس الأمريكي وبريطانيا أو بعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية، وترتكب الجرائم كل لحظة دون حساب.

وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن التأخير في إصدار مذكرة الاعتقال سيؤدي إلى تفاقم حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وإفلات نتنياهو ووزير دفاعه من العقاب على جرائمهم.