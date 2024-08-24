 مقتل 5 على الأقل وإصابة 5 آخرين في هجوم روسي على شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 24 أغسطس 2024 8:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مقتل 5 على الأقل وإصابة 5 آخرين في هجوم روسي على شرقي أوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 7:18 م | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 7:18 م

لقي خمسة أشخاص حتفهم في هجوم روسي بالمدفعية على مدينة كوستيانتينيفكا شرقي أوكرانيا، وفقا للسلطات المحلية التي أشارت إلى إصابة خمسة مدنيين إثر سقوط القذائف على منطقة سكنية.

 وتقع كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك وتتعرض بصفة متكررة لنيران المدفعية الروسية فيما تسعى موسكو للسيطرة عليها. ولقي 15 شخصا على الأقل حتفهم هناك في سبتمبر 2023 في هجوم صاروخي.

 وهاجمت القوات الروسية مدنا أوكرانيا مرارا بالصواريخ والمدفعية وبالقنابل الجوية، في هجمات يبدو أنها عشوائية وأدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين الأوكرانيين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك