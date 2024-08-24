مقتل 5 على الأقل وإصابة 5 آخرين في هجوم روسي على شرقي أوكرانيا

لقي خمسة أشخاص حتفهم في هجوم روسي بالمدفعية على مدينة كوستيانتينيفكا شرقي أوكرانيا، وفقا للسلطات المحلية التي أشارت إلى إصابة خمسة مدنيين إثر سقوط القذائف على منطقة سكنية.

وتقع كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك وتتعرض بصفة متكررة لنيران المدفعية الروسية فيما تسعى موسكو للسيطرة عليها. ولقي 15 شخصا على الأقل حتفهم هناك في سبتمبر 2023 في هجوم صاروخي.

وهاجمت القوات الروسية مدنا أوكرانيا مرارا بالصواريخ والمدفعية وبالقنابل الجوية، في هجمات يبدو أنها عشوائية وأدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين الأوكرانيين.