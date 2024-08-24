شعبة السيارات تطالب بتشريع يجرم الاحتيال باسم ذوي الهمم

وصف المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن 70% إلى 80% من سيارات ذوي الهمم التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين، ليست في حوزتهم؛ بـ«المفاجئ والمخيف».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «وطن رقمي» عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، إنه يتم الاحتيال على الشخص من ذوي الهمم للحصول على جواب استيراد سيارة باسمه مقابل مبلغ مالي حوالي 30 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه يضيع على الدولة من استيراد سيارة مرسيدس مايباخ، 7 ملايين جنيه.

وطالب أبو المجد، بوضع تشريع يجرم هذه الممارسات، وينص على مصادرة السيارة التي يقودها شخص غير مستحق من ذوي الهمم.

وأشار إلى وجود آلاف السيارات لذوي الهمم مكدسة في الموانئ حاليا؛ نتيجة وقف استيراد السيارات لذوي الهمم 6 أشهر؛ للتأكد من وصولها إلى مستحقيها.

وطالب بحل سريع لتلك الأزمة والتي طالت المستحقين من ذوي الهمم الذين قاموا بشراء السيارات.

واقترح الإفراج عن السيارات المكدسة في الموانئ، على أن تتم مراجعة موقفها القانوني والتأكد من استحقاق مالكيها، وعدم ترخيصها إلا لمن يثبت استحقاقه، مع مصادرة السيارات غير المستحقة؛ وذلك لتجنب غرامات الأرضيات على السيارات داخل الموانئ.