ديانا حداد: العلمين الجديدة تحولت من أرض ألغام إلى مدينة تنافس مصايف أوروبا

قالت الفنانة ديانا حداد، إن مدينة العلمين الجديدة تحولت من أرض مليئة بالألغام إلى مدينة تنافس مصايف أوروبا.

وأضافت خلال حوار مع الإعلامي شريف مدكور على شاشة «الحياة» هامش حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، أنّ ابنتيها أبلغوها بأنهن لسن في حاجة للتوجه إلى المالديف أو سيشل في ظل وجود العلمين الجديدة.

ووجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودها في تنظيم المهرجان، وحجم التطور الذي لحق به، وكذلك الفكر المتطور الذي يتم تنفيذه هناك.

وتحدثت عن علاقتها بابنتيها قائلة إنها علاقة صداقة بشكل كبير، مؤكدة أنه من الجيد أن تكون الأم على قرب من بناتها لا سيما في هذا الزمن.

وأشارت إلى أن هناك ثقة كبيرة فيما بينهن، وأن ابنتيها تحرصان على إطلاعها على كل شيء في حياتهما، لافتة إلى أن ابنتيها هما أكثر من تلجأ إليهما في كل شيء بحياتها.

وأحيت ديانا حداد، حفلها الغنائي بمسرح مهرجان العلمين الجديدة، بحضور عدد كبير من الجمهور الذى تفاعل مع أغنياتها وردد كلماتها.