شيرين عبدالوهاب عن أزمتها مع شركة روتانا: سجن النسا واحشني جدا

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تحدثت المطربة شيرين عبدالوهاب، عن أزمتها مع شركة روتانا التي تفاقمت مؤخرا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «أنا فنانة وكبيرة قوي قوي وجمهوري كبير قوي قوي وجمهوري اللي هيقفلهم».

وأضافت: «أنا سجن النسا واحشني جدا، يعني أنا مستعدة اتسجن عادي جدا.. مش فارق معايا حاجة.. نفسي أجرب تجربة سجن النسا دي».

وأشارت إلى أنها لا يمكن أن تتصالح مع الشركة مُطلقا، قائلة: «أتصالح مع حد قعدني في البيت 5 سنين».

وكانت شيرين قد طرحت أغنية جديدة تحت عنوان «مازال عالبال» عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقناتها عبر يوتيوب قبل ساعات.

لكن بعد ذلك بدقائق، جرى حذف الأغنية، وذلك على غرار ثلاث أغنيات سابقة، وذلك بسبب حقوق الملكية التابعة لشركة روتانا.