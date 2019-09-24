«بلتون» تعرض الفرص الاستثمارية في مصر بمؤتمر في دبي

تعقد شركة بلتون المالية القابضة مؤتمرها Beltone Access، مطلع الأسبوع المقبل، بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لعرض الفرص الاستثمارية في مصر.

ويشارك ممثلو البنك المركزي، ووزارة المالية المصرية بحضور نحو 17 صندوق استثمار سيادي عالمي وخليجي بقيمة أصول تحت الإدارة تبلغ نحو تريليون دولار أمريكي، ويهدف المؤتمر إلى إحاطه المستثمرين وصناديق الاستثمار المحلية بدولة الإمارات بالإضافة إلى الصناديق العالمية بكافة التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد المصري، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات والشركات المدرجة في مصر؛ ما يساهم في دعم البورصة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سبل الحوار المشترك.

ويلقي المؤتمر الضوء على النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد احتواء الضغوط التضخمية وتباطؤ التضخم بشكل كبير إلى 7.5 ٪ في أغسطس 2019، من متوسط قراءة بلغ 14.4 ٪ في عام 2018؛ ما سمح بخفض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس منذ التعويم والذي يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار.

وحقق الاقتصاد أعلى معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5% بين الأسواق الناشئة، وتعد القوة المكتسبة للجنية المصري الذي يعد أفضل العملات أداءً في الاقتصادات الناشئة التي تمر بالإصلاحات الاقتصادية، بتسجيل مكاسب بنسبة 5٪ منذ ديسمبر 2018؛ من أهم نتائج الإجراءات الإصلاحية.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة نظمت العديد من اللقاءات الاستثمارية خلال السنوات الماضية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بورصة نيويورك وانجلترا بالتعاون مع بورصة لندن والبورصة المصرية بهدف إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في مصر.

و تعقد حاليًا مؤتمرها Beltone Access بصفة دورية بواقع مؤتمر على أقل كل شهرين لدعم الاستثمار في البورصة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة.