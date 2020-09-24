رئيس الزمالك يكشف أسباب تعثر المفاوضات مع جروس وفيريرا

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كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أسباب اعتذار الثنائي السويسري كريستيان جروس وجيسوالدو فيريرا، عن تدريب الفريق خلفا للفرنسي كارتيرون.

وقال منصور، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الزمالك": "شكلنا لجنة لإدارة هذه الأزمة مكونة من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور".

وأضاف: "كان مرشحًا السويسري كريستيان جروس وجيسوالدو فيريرا وجايمي باتشيكو".

وواصل: "جروس اعتمد على عدد قليل من اللاعبين وأصابهم وترك الباقي وتسبب في خسارتنا للدوري وعندما علمت أنه سيأتي شهرين فقط فأدركت أن طموحه الحصول على الأموال".

وتابع: "هو له أموال عندنا ولا أنكر ذلك لكني أدركت أنه قادم لأجلها وليس لأجل الحصول على بطولة".

وأردف: "ثاني مدرب فيريرا هو جيد جدًا، واتى واستكمل عمل باتشيكو الذي رحل للشباب السعودي وحققنا معه الدوري والكأس، لكنه طلب منا قالوا اصبروا لبداية الموسم وشكرناه لأننا لا يوجد لدينا رفاهية الوقت".

واختتم: "اختارت اللجنة باتشيكو وهو عقده حتى نهاية الموسم المقبل".

يذكر أن باتشيكو قد درب الزمالك في عام 2014 للمرة الأولى وتعد ولايته في التوقيت الحالي هي الثانية له في قيادة الفريق.