رئيس جمعية حماية البيئة بالبحر الأحمر: القرش الحوتي صديق للإنسان ووجوده ضرورة

قال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إن القرش الحوتي أضخم حيوان بحري على وجه البسيطة، مؤكدًا أنه صديق للإنسان ويعيش على الأسماك الصغيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن القرش الحوتي مسجل على لائحة الانقراض، لافتًا إلى أن الدول موقعة على وثيقة للحفاظ عليه من الانقراض.

وأشار إلى أن القرش الحوتي وجوده ضروري في الحياة البحرية والبيئية، قائلًا إن وجوده بكثرة دليل على أن البيئة البحرية نظيفة، وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

ولفت رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر إلى أن ظهور القرش الحوتي بصورة متكررة واللعب مع السائحين شيء مطمئن، موضحًا أن اقترابه للسياح أمر فريد من نوعه.