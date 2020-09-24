عادل عبد الرحمن لـ الشناوي: «راهنت عليك وكسبت»

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أشاد عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق، بأداء محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وكتب عبد الرحمن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "لم أشك لو لحظه في قيمة وإمكانيات محمد الشناوي عندما تعاقدت معه من نادي الحامول".

وأضاف "يتذكر الشناوي أول كلمه كانت موجهه له مني في أول تدريب معي (ستكون حارس مرمي مصر الأول)".

وأتم "بالفعل أنت حارس مصر الأول، راهنت عليك والحمد الله كسبت الرهان، بالتوفيق يا أسد".

وكان الأهلي قد فاز على مضيفه نادي مصر بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب الكلية الحربية ضمن مباريات الأسبوع 29 من مسابقة الدوري.