اليابان تكشف عن 3 بدائل لخطة نشر صواريخ أمريكية على أراضيها

كشفت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الخميس، عن ثلاثة بدائل بحرية لخطة كانت قد ألغتها الحكومة في يونيو الماضي حول نشر محطتي رادار للدفاع الجوي من طراز (إيجيس أشور) أمريكية الصنع المصممة لرصد الصواريخ الباليستية التي تطلقها كوريا الشمالية ومجابهتها.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن البدائل التي عرضتها وزارة الدفاع في اجتماع للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم تضمنت إدخال مدمرات مزودة بنظام اعتراض واستخدام سفن تابعة للقطاع الخاص وبنية بحرية مماثلة لتلك المستخدمة في التنقيب عن النفط.



وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي في الاجتماع "نخطط لنشر (نظام دفاع صاروخي) على منصة متنقلة في المحيط، ونود أن ننظر في تفاصيل هذا الأمر مع الولايات المتحدة والموردين بطريقة سريعة".



وتبحث الحكومة اليابانية عن بدائل منذ قرارها إلغاء خطة نشر نظام إيجيس آشور في مقاطعة أكيتا شمال شرق اليابان ومقاطعة ياماجوتشي في الغرب، بسبب مشاكل فنية وتضخم التكاليف.



وتعمل وزارة الدفاع اليابانية على تضييق الخيارات بحلول نهاية العام الجاري.



وتنظر وزارة دفاع اليابان في إدخال نظام دفاع يرصد أية صواريخ واردة من خلال رادار عالي الجودة على الأرض ومن ثم تطلق القوات عليه صواريخ من منصة بحرية.



ومع ذلك، أبلغت الوزارة الحزب الليبرالي الديمقراطي أنها تخلت عن هذا الخيار بسبب ارتفاع التكاليف والمشاكل الفنية.