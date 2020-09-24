انطلاق عملية تفتيش عراقية تستهدف حدود 3 محافظات

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، انطلاق عملية تفتيش تستهدف الحدود بين كركوك وصلاح الدين وديالى من محورين.

وقالت الخلية، في بيان صحفي اليوم نشره موقع "السومرية نيوز" الإخباري، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك بعملية تفتيش تستهدف الحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين وعمليات ديالى وعلى محورين".

وأوضحت أن "المحور الأول يشمل تفتيش المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون وسلسلة جبال حمرين من قرية الرفيع وقالى، وقرية أبو ركبة وإلى قرية جفار عيون وقرية الحمضية من خلال الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية والقطعات الملحقة بها".

وأضافت أن المحور الثاني يستهدف تفتيش المنطقة المحصورة من جسر قوري الشاي وإلى جسر سرحة من خلال قطعات لواء المشاة 52 ولواء التدخل السريع/3 ولواء حشد شعبي /52.

وأوضحت أن هذه العملية تأتي بإسناد من طيران الجيش ومفارز الهندسة العسكرية.