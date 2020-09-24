تقرير: الصين تحظر دخول باحثين أستراليين اثنين لأراضيها

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس، أن الصين حظرت دخول اثنين من الباحثين الأستراليين لأراضيها، وذلك ردا على رفض أستراليا منح تأشيرة دخول لاثنين من الباحثين الصينيين مطلع هذا العام.

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" عن مصادر لم تسمها، أنه سوف يتم منع دخول الأستاذ كليف هاملتون والباحث ألكسندر جوسكي إلى الصين.

وهاملتون هو أستاذ علم الأخلاقيات في جامعة تشارلز ستورت في كانبرا، كما ألف كتابين حول نفوذ الصين في أستراليا.

ويعمل جوسكي باحثا في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، وهو هيئة بحثية تصدر تقارير حول قمع الصين للأقليات العرقية في منطقة شينجيانج ونفوذها في الدول الأخرى.

ولم يتضح ما إذا كان هاملتون أو جوسكي يعتزمان زيارة الصين.

وتأتي هذه الخطوة عقب أن رفضت أستراليا مطلع هذا العام منح تأشيرات دخول لاثنين من الباحثين الصينيين، وذلك في إطار تحقيق مع أحد العاملين في البرلمان بشأن حدوث تدخل أجنبي.

وذكرت وسائل إعلام صينية، أن السلطات الأسترالية داهمت منازل صحفيين صينيين في يونيو الماضي، وصادرت أجهزة الحاسب الخاصة بهم وأجهزة أخرى في إطار التحقيقات.

وفيما يبدو أنه رد على ذلك، قامت بكين باحتجاز الصحفية الأسترالية تشينج لين التي تعمل لصالح شبكة إعلامية في بكين في أغسطس الماضي للاشتباه في تعريضها أمن الدولة للخطر.

خلال هذا الشهر، قامت السلطات الأسترالية بسرعة إخراج مراسلين أستراليين من الصين عقب استجوابهما في قضية تشينج.

وقد تصاعدت حدة التوترات بين بكين وكانبرا خلال الأشهر الماضية بسبب الخلافات التجارية وسعى أستراليا لفتح تحقيق دولي بشأن مصدر فيروس كورونا.