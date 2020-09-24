الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة مساعدات إغاثية لأهالي تريم باليمن

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية تضمنت توزيع 21 طنا و400 كيلو جراما استفاد منها 2500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية تريم باليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أن توزيع هذه المساعدات الإنسانية على سكان مديرية تريم يأتي ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية الذي تنفذه الهيئة في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات، للتخفيف من معاناة الأهالي، ومواصلة لجهودها الخيرية والإنسانية، لمساعدة السكان على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقرارهم.

من جانبه، تقدم مدير عام مديرية تريم خالد هويدي‎، بجزيل الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وفريق الهلال الأحمر المتواجد على الأرض والذي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة وحرصه على تخفيف معاناة المواطنين في محافظة حضرموت نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.