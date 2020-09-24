الرئيس الفنزويلي: الولايات المتحدة تهديد للسلام العالمي

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة، بأنها "تهديد للسلام العالمي".

وقال مادورو، في كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة اليوم "تمثل أخطر تهديد لعالمنا متعدد الأقطاب والمراكز".

وأضاف مادورو أن بلاده "تحت هجوم دائم من الإمبراطورية الأمريكية"، ودعا إلى إنهاء العقوبات التي قال إن الولايات المتحدة تريد منها تغيير الحكومة في كاراكاس.

ووصف الرئيس الفنزويلي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "حكومة معادية" أبدت "ازدراء صريحا" لتعددية الأقطاب.

كما وجه خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد، كلمة للمجتمع الدولي في رسالة بالفيديو. وقال إن مادورو لا يرغب في حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على الإطلاق.

ويخوض جوايدو ومادورو صراعا مريرا على السلطة منذ مطلع 2019.