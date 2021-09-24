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بنزيما بعد تكريمه: ريال مدريد هو كل حياتي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 12:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 12:09 ص

قال الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، إنه فخور بتسجيله الهدف رقم 200 في الدوري الإسباني بقميص الملكي بعد الثنائية التي أحرزها في شباك مايوركا مساء الأربعاء، في المواجهة التي انتهت بفوز الميرينجي 6-1 ضمن الجولة السادسة.

وقال بنزيما في تصريحات نشرها النادي عقب تسلمه من رئيس ريال مدريد فلورنتيو بيريز قميصا شرفيا «هذا النادي هو كل حياتي وأنا فخور للغاية بالأهداف، أتمنى تسجيل المزيد، أحاول أن ألعب بطريقتي التي تعجبني وأتحرك في الملعب وأصنع وأسجل أهدافا وأساعد زملائي».

وعن هدفه المفضل أشار بنزيما إلى هدفه الأول مع الفريق الذي أحرزه بمساعدة فان نيستلروي في «سانتياجو برنابيو» أمام فريق خيريز ديبورتيفو، أهدي القميص لأسرتي وأبنائي وجماهير الريال ولكل من يحبني».

يذكر أن بنزيما سجل هذا الموسم ثمانية أهداف وصنع سبعة في ست مباريات بالليجا، علما بأن سجله الأكبر من الأهداف بالدوري الإسباني يعود لموسم 2015-2016 بواقع 24 هدفا.


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