 وزير التعليم عن فتح باب التطوع: العمل مجاني.. والتربويون فقط من يحصلون على 20 جنيهًا في الحصة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم عن فتح باب التطوع: العمل مجاني.. والتربويون فقط من يحصلون على 20 جنيهًا في الحصة

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 1:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 1:11 ص

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن قرار الوزارة بفتح باب التطوع أمام المدرسين مقابل 20 جنيهًا للحصة يهدف إلى سد العجز الشديد في عدد المعلمين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس: "نحاول سد العجز في غياب موازنات.. ولا توجد تعيينات في الجهاز الإداري بالدولة".

وتابع: "التطوع مجاني.. من يريد التطوع فهذا اختياره ليمارس مهنة التعليم ويساعد الوزارة.. فتحنا هذا الباب وهناك كثير المهتمين بهذا الأمر".

وأوضح الوزير، أن من يحملون مؤهلات تربوية ويريدون المساعدة في سد العجز لن يكون عملهم تطوعيًّا، وتابع: "ما صُرِّح لنا به من وزارة المالية هو 20 جنيهًا للحصة، والجدول يمكن أن يكون 24 حصة في الأسبوع، بما يعني أن المقابل قد يصل إلى 1700 جنيه".

وأكمل: "قبل أن نفتح هذا الباب حصلنا على موافقة وزارة المالية.. نحدد الأعداد المطلوبة ونعتمد على المحافظين ومديري المديريات لتوزيعهم وسد العجز".

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