السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات مع مصر وصلت لمستوى متنام يليق بمكانتهم في المنطقة والعالم

أعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه العلاقات المصرية السعودية والشعبين الشقيقين من مستوى متنام يليق بمكانة الدولتين في المنطقة والعالم.

وتوجه النقلي - خلال حفل استقبال أقامه مساء اليوم بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ 91 لليوم الوطني للمملكة - بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحكومة مصر بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .. ولجميع أفراد الشعب المصري بكافة فئاته على جهودهم المثمرة والبناءة في دعم وتوطيد هذه العلاقات.

وقال السفير نقلي - في كلمة له بهذه المناسبة التي حضرها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، ورجال الدولة والإعلاميين والفنانين، وكبار الشخصيات العامة - إن الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- عندما شرع في رسم سياسة الدولة الخارجية وبناء علاقاتها الدولية، كانت مصر هي وجهة الانطلاق، ليبني أواصر المودة والإخاء والمحبة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل روابط الدين والعروبة والدم، لتنطلق سياسة المملكة الخارجية مادة يدها إلى العالم، مصافحة إياه بالمحبة والسلام في خدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية.

وأعرب السفير عن سعادته بالاحتفال باليوم الوطني السعودي الواحد والتسعين، وهو اليوم الذي توحدت فيه إرادة الشعبٍ بقيادة الملك المؤسس، لوضع اللبنة الأولى لدولة حديثة أساسها العدل والتسامح والسلام لإعلاء راية الدين الحنيف في سبيل خدمة الوطن والمواطن، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين.. وقال " إننا نحتفي اليوم بعزة وطن يسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة، بقيادة ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وطن يرتقي بسواعد أبنائه الفتيّة.