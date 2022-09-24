رئيس وزراء أرمينيا يبحث مع مسئولين دوليين الاضطرابات على الحدود مع أذربيجان



بحث رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ، ورئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي، الاضطرابات على الحدود مع أذربيجان.



وذكرت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية اليوم السبت، أن باشينيان أكد ، خلال اللقاءات الثلاثة التي عقدت على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أهمية المناقشات التي جرت في مجلس الأمن الدولي بناء على طلب أرمينيا والتعبير عن مواقف واضحة وهادفة من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن القصف الأذري على الحدود.



وأكد نيكول باشينيان على أهمية استجابة المجتمع الدولي المناسبة بشأن الحاجة إلى الانسحاب الفوري للوحدات الأذرية من الأراضي السيادية لجمهورية أرمينيا وضرورة الاهتمام المستمر والمتواصل لمنع اعتداءات جديدة من جانب أذربيجان.



من جانبه، أعرب جوتيريش عن مخاوفه بشأن استمرار التوتر على الحدود الأرمنية الأذرية وشدد على أهمية تسوية المشاكل الإقليمية من خلال المفاوضات السلمية.



بدوره، أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن قلقه بشأن استمرار التوتر على الحدود الأرمنية الأذرية وشدد على أهمية تسوية المشاكل الإقليمية من خلال المفاوضات السلمية.. مجددا التأكيد على رغبته في تعزيز الحوار والسلام.



من ناحيته، أكد رئيس وزراء جورجيا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وأعاد التأكيد على استعداد بلاده للمساهمة في ذلك.



يذكر أن رئيس الوزراء الأرميني قال إن أذربيجان قصفت الأراضي السيادية لأرمينيا في 13 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن القوات المسلحة الأذرية استهدفت 36 مستوطنة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.