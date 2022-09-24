 وزير الشئون الإسلامية السعودى: تأهيل المجددين وفق ضوابط شرعية خطوة مهمة - بوابة الشروق
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وزير الشئون الإسلامية السعودى: تأهيل المجددين وفق ضوابط شرعية خطوة مهمة

أحمد كساب
نشر في: السبت 24 سبتمبر 2022 - 12:20 م | آخر تحديث: السبت 24 سبتمبر 2022 - 12:20 م
قال الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، إننا نشكر مصر على دورها في تجديد الخطاب الديني بقيادة الرئيس البطل المجدد عبدالفتاح السيسي، وإن التعقيب العلمي قبل بيان الحكم هو المرحلة الهامة في إصدار الحكم للعامة.

وأضاف آل الشيخ، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن تأهيل المجددين وتحديدهم وفق ضوابط شرعية خطوة مهمة لا يمكن التواني عنها، لأنهم نواة التجديد واللبنة التي تقوم عليها قضية تجديد الخطاب الديني في العالم الإسلامي أجمع، لذا انتقاء العناصر المتصدرة لتلك المسألة أمر في غاية الأهمية.

وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من المتطرفين والخوارج في أكثر من 10 مواضع قبل وجودهم، وهذا دليل كاف لتبني قضية مواجهة التطرف والإرهاب حول العالم.

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