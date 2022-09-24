توقعات بإجراء كوريا الشمالية تجربة نووية بالتزامن مع زيارة نائبة بايدن لليابان

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قال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية يوم الجمعة، إن كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية خلال زيارة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اليابان وكوريا الجنوبية، حيث كانت بيونج يانج تستعد لمثل هذه التجربة.

وحذر المسؤول من أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب وخيمة إذا اختارت القيام بهذه التجربة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وردا على سؤال بشأن إمكانية إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية خلال زيارة هاريس لليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، قال المسؤول: "هذا ممكن وقد قلنا في السابق إن كوريا الشمالية تعد لإجراء تجربة نووية".

وتجري نائبة الرئيس الأمريكي زيارة تستمر أربعة أيام لليابان اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، حيث تترأس وفدا رئاسيا لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وتصل هاريس إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل للاجتماع مع الرئيس يون سوك يول، حسبما قال المسؤول في إيجاز صحفي عبر الهاتف.