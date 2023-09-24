 رئيس الجامعة الألمانية: تفوق أوائل الثانوية هو البداية وعليهم البحث عن العالمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الجامعة الألمانية: تفوق أوائل الثانوية هو البداية وعليهم البحث عن العالمية

عمر فارس
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 4:57 م | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 4:57 م

قال الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية في القاهرة إن التفوق في الثانوية العامة هو البداية وأن الهدف المقبل هو أول الجامعة ولابد وأن يضع كل طالب أهداف كبيرة تنقل الطالب إلى العالمية.

وأوضح خلال أن الجامعة الألمانية تقدم منح لأوائل المتفوقين من المحافظات وفرص تعليم بالجامعة يمكن لأي طالب تغيير خططه المستقبلية.

وأضاف رئيس الجامعة الألمانية خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة من محافظات مصر الحاصلين على المنحة الكاملة للدراسة بكليات الجامعة للعام الأكاديمي 2023-2024، أن نظام التعليم بالجامعو في مصر مبني على مبادئ تجمع بين التعليم والبحث العلمي وتؤهله لسوق العمل وتمنحه فرص مختلفة عن أقرانه من الطلاب.

وأكد أن إمكانيات الجامعة الألمانية بالقاهرة كبيرة وتلبي منهاهجها ما يؤهل طلابها للعمل والسفر والدراسة في الخارج.

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