مرشح حزب البديل الألماني يقر بهزيمته في انتخابات بلدة نوردهاوزن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقر المرشح الذي كان مفضلا في السابق وسعى ليصبح أول عمدة يميني متطرف لبلدة كبيرة في ألمانيا، بالهزيمة بعد أن خرج رئيس البلدية الحالي منتصرا بشكل مفاجئ من سباق متقارب.

وقال مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا، يورج بروفيت في بيان صحفي: "لدينا عمدة جديد. لقد أصبح بروفيت رقم اثنين في هذه الانتخابات".

وجعلت الانتخابات البلدية بلدة نوردهاوزن في شرق ألمانيا موضوع تغطية صحفية على مستوى البلاد بعد أن برز بروفيت في البداية كمرشح مفضل للفوز.

وتمنى بروفيت للفائز في الانتخابات كاي بوخمان النجاح في منصبه وقال إنه مسرور لأن المدينة تتمتع الآن بالاستمرارية مرة أخرى لمدة ست سنوات.

وحصل بوخمان على 54.9% من الأصوات بعد سباق طويل في الانتخابات البلدية، بينما حصل بروفيت على 45.1%. وبلغت نسبة إقبال الناخبين 59.3%.