الفلبين: مستوى قياسي من الانتهاكات الصينية لمياهنا الإقليمية هذا العام

أعلنت البحرية الفلبينية اليوم الثلاثاء، أن عدد السفن الصينية التي دخلت مؤخرا بحر الفلبين الغربي - وهي منطقة في بحر الصين الجنوبي تطالب الفلبين بأنها ضمن مياهها الإقليمية - بلغ مستوى قياسي لهذا العام عند 251 سفينة.

وقال المتحدث باسم البحرية الفلبينية الأدميرال روي فنسنت ترينيداد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه هي أعلى نسبة لتواجد السفن الصينية في بحر الفلبين الغربي حتى الآن هذا العام.

وأضاف ترينيداد، إنه تم رصد ما مجموعه 28 سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني و16 سفينة حربية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني و204 سفن تابعة للميليشيات البحرية الصينية وثلاث سفن بحث ومسح صينية في عملية الرصد التي استمرت أسبوعا في الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري.

وكان هذا العدد أكبر من نشر الصين لما مجموعه 157 سفينة في الأسبوع السابق من 10 إلى 16 سبتمبر.

وقال ترينيداد إن أكبر عدد من السفن الصينية شوهد في سابينا شول، بعد مغادرة سفينة خفر السواحل الفلبينية بي آر بي تريزا ماجبانوا، وفي منطقة سكند توماس شول حيث أوقفت الفلبين سفينة بحرية قديمة كانت تعمل كموقع للبحرية.