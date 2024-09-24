وزير الخارجية: مصر تطالب بإتاحة المزيد من التمويل الميسر للدول النامية ومعالجة المديونيات

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن دورة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية في نسختها الـ 79 تتميز بالتركيز على قمة المستقبل، نظرًا للأزمات المتعددة التي تحيط بالعالم، والتي تتطلب رؤية وخطة واضحة لإنقاذ البشرية من الأزمات السياسية والاقتصادية المتتالية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ "القاهرة الإخبارية" ليل الإثنين/الثلاثاء، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تشارك بقوة في قمة المستقبل، وتطرح رؤيتها التي تركز على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمات الوجودية التي تهدد البشرية جمعاء، مشددا أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة هذه التحديات.

وأضاف أن "هناك رؤية مصرية فيما يتعلق بأهمية اصلاح الهيكل المالي العالمي، وبطبيعة الحال اصلاح مؤسسات تمويل الدولية لإتاحة المزيد من التمويل الميسر للدول النامية"، مشددا انه "لابد من دعم الدول النامية ماليا لمساعدتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وشدد على ضرورة وضع آليات لمعالجة أزمة المديونيات، قائلا: "هناك قضايا مرتبطة بالمديونية ووضع آليات لمواجهة أزمة مديونية الدول منخفضة الدخل، أيضا الدول متوسطة الدخل من بينها مصر لديها رؤية بأهمية أن تكون هناك آليات لمعالجة أزمة المديونية للدول متوسطة الدخل".