 أسامة عرابي: نسبة فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي 70% - بوابة الشروق
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أسامة عرابي: نسبة فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي 70%

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 1:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 1:15 ص

أكد أسامة عرابي، لاعب النادي الأهلي السابق، أن مباريات القمة دائمًا تكون مليئة بالإثارة والضغوط على الفريقين، ولا تخضع للتوقعات.

أضاف عرابي في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة "النهار": "ما يميز الأهلي أنه في حالة استقرار فني منذ موسمين تقريبًا، والصفقات الجديدة قادرة على تعويض الغيابات".

تابع:" التشكيل بالنسبة للنادي الأهلي، ثابت في الفترة الأخيرة، وتشكيل مباراة جورماهيا الكيني، في دوري أبطال إفريقيا هو الأقرب".

أتم:" من الصعب أن يشارك كل الصفقات الجديدة في المباراة، والزمالك داخل الملعب سيكون شرس بكل تأكيد، وفي حال مشاركة شحاته بجانب دونجا سيصعب المهمة على الأهلي، ونسبة فوز الأهلي 70%".


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