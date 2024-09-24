أسامة عرابي: نسبة فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي 70%

أكد أسامة عرابي، لاعب النادي الأهلي السابق، أن مباريات القمة دائمًا تكون مليئة بالإثارة والضغوط على الفريقين، ولا تخضع للتوقعات.

أضاف عرابي في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة "النهار": "ما يميز الأهلي أنه في حالة استقرار فني منذ موسمين تقريبًا، والصفقات الجديدة قادرة على تعويض الغيابات".

تابع:" التشكيل بالنسبة للنادي الأهلي، ثابت في الفترة الأخيرة، وتشكيل مباراة جورماهيا الكيني، في دوري أبطال إفريقيا هو الأقرب".

أتم:" من الصعب أن يشارك كل الصفقات الجديدة في المباراة، والزمالك داخل الملعب سيكون شرس بكل تأكيد، وفي حال مشاركة شحاته بجانب دونجا سيصعب المهمة على الأهلي، ونسبة فوز الأهلي 70%".